Этот контент был опубликован 23 мая 2019 г. 19:35

Лондон. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Некоторые граждане стран Европейского союза не смогли отдать свои голоса на выборах в Европарламент в Великобритании, хотя пришли на избирательные участки, сообщает в четверг газета The Guardian.

Точное число тех, кто не смог проголосовать неизвестно, однако СМИ заявляют, что речь может идти о сотнях человек.

По данным газеты, граждане не смогли принять участия в выборах из-за ошибок местных властей. Некоторые из тех, кто не смог проголосовать, рассказали The Guardian, что документы, которые необходимо было заполнить, чтобы проголосовать пришли им с большим запозданием, или же не пришли вовсе.

В британской избирательной комиссии заявили, что они в курсе проблем с голосованием среди ряда проживающих в Великобритании граждан других стран ЕС. В комиссии подчеркнули, что, чтобы проголосовать в Великобритании, эти граждане должны были оповестить соответствующие органы за 12 дней до выборов.

В четверг проходят выборы в Европарламент в Нидерландах и в Великобритании, несмотря на то, что эта страна покидает ЕС. В пятницу голосования состоятся в Ирландии и Чехии, а 25 мая - в Латвии, на Мальте и в Словакии.

В остальных государствах ЕС выборы пройдут в воскресенье, 26 мая. Всего в 28 странах Евросоюза насчитывается 426 миллионов граждан, имеющих право принять участие в этих выборах.

Первоначально Великобритания не должна была участвовать в выборах в Европарламент, так как страна должна была покинуть ЕС к концу марта 2019 года. Однако позднее сроки выхода Великобритании из ЕС перенесли на октябрь, из-за чего страна была вынуждена участвовать в этих выборах.

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