Этот контент был опубликован 8 апреля 2019 г. 23:00

Иерусалим. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Граждане Израиля во вторник отправятся на избирательные участки, чтобы отдать свой голос в поддержку одной из более 40 участвующих в парламентских выборах политических партий.

Всего в Кнессете 120 мест, срок его полномочий составляет четыре года. По итогам предыдущих выборов Кнессет был сформирован из 10 партий.

В Израиле свыше 6,3 млн жителей, обладающих правом голосовать на выборах. Минимальный порог составляет 3,25% голосов, он эквивалентен четырем местам в парламенте.

Партия "Ликуд" действующего премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху считается одним из фаворитов предвыборной гонки. Если Б.Нетаньяху по итогам выборов удастся сохранить пост, то он может войти в историю как премьер-министр, наиболее долго сохранявший свой пост, превзойдя даже одного из отцов-основателей Израиля Давида Бен-Гуриона.

Наиболее опасным противником для "Ликуда" считают политический альянс "Кахоль-лаван" во главе с бывшим главой Генштаба Армии обороны Израиля Бени Ганцем и экс-министром финансов Яиром Лапидом. Это объединение было специально создано для участия в выборах в Кнессет в 2019 году на основе трех партий - "Хосен Ле-Исраэль", "Еш Атид" и "Телем".

Если этот альянс победит на выборах, то, согласно договоренностям его лидеров, пост премьера до ноября 2021 будет занимать Б.Ганц, министра иностранных дел - Я.Лапид. Затем пост премьера получит Я.Лапид, а Б.Ганц станет министром обороны.

Избирательные участки будут открыты для голосования с 7:00 до 22:00. При этом военнослужащие ЦАХАЛ начали голосовать с 6 апреля. Это решение было принято для того, чтобы на выборах смогли проголосовать те солдаты и офицеры, которые в день голосования будут находиться на боевом посту.

Окончательные результаты выборов будут опубликованы в течение восьми дней после их окончания.

После подведения итогов выборов президент Израиля проводит консультации с лидерами двух наиболее популярных партий по итогам голосования. Также в это же время две партии, которые набрали наибольшее количество голосов избирателей, начинают переговоры с оставшимися партиями, стараясь убедить их поддержать своего кандидата на пост премьера.

Затем президент Израиля выбирает среди лидеров партий одного, которому будет поручено формировать коалицию. Как правило, это лидер той партии, которая сплотила вокруг себя наибольшее количество меньших партий и заручилась наибольшей поддержкой избирателей.

На формирование коалиции кандидату в премьер-министры Израиля отводится максимум 42 дня. После этого он выносит на голосование состав предложенного правительства, который должен быть одобрен минимум 61 голосом.

Если лидеру победившей партии не удается сформировать коалицию, это право переходит к конкурирующей партии. Премьер-министром в итоге объявляют того политика, которому удалось сформировать коалицию.

Агентство Associated Press отмечает, что, как правило, на выборах в Израиле всегда хорошая явка. День голосования обычно получает статус национального праздника. В этот день продуктовые магазины будут работать до 12:00, однако отели, рестораны, общественный транспорт будут работать в обычном режиме. На выборах 2015 года явка составила 72%.

Израильтяне арабского происхождения, составляющие 20% электората, перед выборами угрожали бойкотом, обвиняя Б.Нетаньяху в подстрекательстве к ненависти по отношению к арабам. Агентство полагает, что отсутствие избирателей арабского происхождения может, наоборот, помочь действующему правому премьеру.

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