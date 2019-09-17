Этот контент был опубликован 17 сентября 2019 г. 8:41

Иерусалим. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - В Израиле во вторник утром начали работу избирательные участки для голосования на выборах в Кнессет, сообщают местные СМИ.

Большинство участков открылось в 07:00 утра (07:00 мск), в менее крупных городах - на час позже, в 08:00 утра. Свою работу они продолжат до 22:00.

Ожидается, что после закрытия участков будут опубликованы первые результаты экзит-поллов.

Граждане Израиля во вторник голосуют на парламентских выборах. В Израиле насчитывается около 6 млн жителей, обладающих правом голосовать на выборах.

Это уже вторые парламентские выборы в Израиле в текущем году. Первые состоялись в апреле, однако тогда основные конкуренты - правая партия Нетаньяху "Ликуд" и левая оппозиционная "Кахоль-Лаван" - получили одинаковое количество мест в Кнессете, по 35. В результате премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правящую коалицию. Парламент был распущен.

Всего в Кнессете 120 мест, срок его полномочий составляет четыре года. После выборов Кнессет президент Израиля поручает лидеру одной из партий формирование правительства. Правительство для начала работу должно получить доверие большинства членов Кнессета - то есть минимум 61 человек из 120.

Согласно последним опросам, основная борьба на выборах в сентябре вновь развернется между партией "Ликуд" Нетаньяху и оппозиционным альянсом "Кахоль-Леван". Опросы показывают, что партии могут получить примерно равное количество мест в израильском парламенте.

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