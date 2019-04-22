Этот контент был опубликован 22 апреля 2019 г. 17:54

Дели. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Среди погибших в результате взрывов на Шри-Ланке числятся граждане по меньшей мере 15 стран, сообщают западные СМИ.

Большинство из жертв серии атак - жители Шри-Ланки. Однако также погибли 39 иностранцев.

К настоящему моменту известно, что во время взрывов погибли восемь британских подданных, восемь граждан Индии, два австралийца, а также два гражданина КНР. Атаки унесли жизни трех датчан - сыновей датского миллиардера Андерса Холька Поульсена.

США, Япония и Португалия также подтвердили, что среди жертв есть граждане их стран.

Кроме того, погибли два саудовца, два гражданина Турции, француз, голландец, испанец и гражданин Бангладеш.

Ранее в МИД РФ сообщили, что по имеющейся информации, россиян среди пострадавших нет.

Накануне в католическое пасхальное воскресение на Шри-Ланке группа террористов-смертников совершила восемь взрывов. Объектами атак стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

По последним данным, в результате терактов погибли 290 человек, около 500 человек получили ранения.

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