Этот контент был опубликован 15 апреля 2020 г. 2:37

Нью-йорк. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Граждане России вылетели из международного аэропорта имени Джона Кеннеди (JFK) в Нью-Йорке рейсом авиакомпании "Аэрофлот" su103 по маршруту Нью-Йорк - Санкт-Петербург - Москва, сообщает в среду сайт аэропорта.

"Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в Нью-Йорке и, в особенности, в аэропорту JFK, осложнённую, в том числе отсутствием средств защиты у российских граждан, а также некоторой понятной нервозностью, связанной с желанием вылететь на Родину, подавляющее большинство желающих (276 человек) были зарегистрированы на рейс", - сообщили журналистам в Генконсульстве РФ в Нью-Йорке.

В опубликованном ранее в телеграм-канале Минкомсвязи РФ финальном списке значились 274 зарегистрированных на портале Госуслуг гражданина России.

В JFK россиян, желающих улететь на родину из США, ожидала дополнительная проверка. На борт смогли попасть только жители Москвы, Московской области, Санкт - Петербурга и Ленинградской области.

Регистрация на рейс проходила спокойно, без каких-либо дополнительных сложностей, больших очередей не наблюдалось, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Boeing 777-300 "Аэрофлота" имеет компоновку из 324 кресел в эконом, а также 48 в комфорт и 30 - в бизнес классе. Таким образом, борт заполнен гражданами России на 2/3.

Самолет вылетел с опозданием на 40 минут в 20:07 по времени Нью-Йорка (15 апреля, 03:07 мск).

Ожидается, что борт сначала приземлится в аэропорту "Пулково" Санкт-Петербурга (LED) 15 апреля в 11:00 мск, потом через полтора часа вылетит в Москву в аэропорт "Шереметьево" (SVO). В российскую столицу самолет прибудет в 13:50 по местному времени. Жителям Москвы и Московской области не нужно будет выходить из самолета во время остановки в Санкт-Петербурге.

По прилету домой трансфер аэропорта доставит жителей столицы и области до места фактического проживания.

В Генконсульстве РФ в Нью-Йорке пообещали, что "после прохождения необходимых карантинных мероприятий в связи с посещением дипломатами аэропорта JFK консульство будет готово в самое ближайшее время продолжать оказывать в полном объеме необходимую помощь российским гражданам по обеспечению их законных интересов".

Более 2 тыс. россиян хотят вернуться домой из США из-за пандемии коронавируса, сообщал ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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