Этот контент был опубликован 28 января 2020 г. 5:24

Москва/Пекин. 28 января. ИНТЕРФАКС - Дипломатическое представительство РФ в китайском городе Шэньян сообщило во вторник об отсутствии граждан России среди заболевших пневмонией на подведомственной ему территории КНР.

"По имеющимся данным, в консульском округе среди зараженных отсутствуют граждане России", - говорится в сообщении Генконсульства в социальной сети ВКонтакте.

По состоянию на 28 января в провинции Ляонин подтверждено 27 случаев заражения пневмонией, в том числе 7 - в Шэньяне, 5 - в Даляне, 4 - в Даньдуне, по 2 - в Чаояне, Телине, Хулудао, Бэньси и Паньцзине и 1 случай в Инкоу. "Выявлено 418 лиц, вступавших в контакт с заразившимися, у 14 из них заболевание не подтверждено, еще 404 ожидают результатов анализа под контролем врачей. Летальных исходов не зафиксировано", - уточнили в российской дипмиссии.

Генконсульство РФ напоминает гражданам России, что Департамент транспорта Ляонина издал срочное уведомление о прекращении автобусных пассажирских перевозок между провинциями, городами и уездами.

Сообщается также, что Департамент образования провинции Ляонин и Департамент образования провинции Цзилинь опубликовали уведомление о переносе даты возобновления обучения в университетах, школах всех ступеней и детсадах в связи с распространением коронавируса нового типа. "Решение об открытии учебных заведений будет принято в зависимости от характера развития эпидемиологической ситуации", - пояснили в дипмисии.

Кроме того, сообщается, что в Цзилине подтверждено 8 случаев заражения пневмонией, в том числе 3 - в городе Цзилине, 2 - в Сунъюане, а также по 1 заболевшему в Чанчуне, Сыпине и Гунчжулине. Еще 184 человека ожидают результатов лабораторных исследований. Летальных исходов не зафиксировано.

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