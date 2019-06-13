Этот контент был опубликован 13 июня 2019 г. 11:00

*** Они теперь в безопасности

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Дубай. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Экипаж загоревшегося в Оманском заливе танкера состоял преимущественно из граждан трех стран, пишет в четверг норвежская газета "Верденс ганг".

"Экипаж состоял в основном из граждан России, Грузии и Филиппин", - заявил газете представитель судоходной компании Frontline, которой принадлежит танкер.

По его словам, на борту находились 23 человека, они сейчас в безопасности. В настоящее время их переправляют на борт другого судна. В то же время, Associated press передает, что эти люди, судя по всему, сейчас уже находятся на территории Ирана, так как ранее власти этой страны сообщили, что спасли и доставили в один из своих портов 44 моряков: речь идет о членах экипажа двух атакованных в Оманском заливе танкеров.

В то же время представитель компании не смог подтвердить газете информацию о том, что по одному из танкеров была выпущена торпеда, эта информация проверяется.

Ранее в четверг в МИД РФ сообщили "Интерфаксу", что проверяют информацию о россиянах на загоревшемся в Оманском заливе танкере.

"В МИД РФ проверяют информацию о гражданах РФ, которые могли быть в составе экипажа загоревшегося в Оманском заливе норвежского танкера", - заявили в МИД России.

Ранее поступали сообщения, что два нефтяных танкера подверглись нападению в Оманском заливе. По данным иранского телеканала Press TV, в Оманском заливе утром в четверг прогремели два взрыва. СМИ также сообщают, что с нескольких судов поступали сигналы бедствия.

Структура ВМС Великобритании, отвечающая за безопасность движения судов, призвала к "крайней" осторожности тех, кто находится в Оманском заливе.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники в порту Эль-Фуджайра в ОАЭ сообщает, что в Оманском заливе горит танкер Front Altair. Сигнал о бедствии с танкера, отмечает агентство, поступил в Эль-Фуджайру, местоположение самого танкера агентство не указывает.

Также Bloomberg сообщает, что в результате атаки пострадал танкер, направлявшийся из Саудовской Аравии в Сингапур. СМИ сообщают, что речь идет о танкере Kokuka Courageous.

В мае МИД ОАЭ сообщал о "вредительских актах" против четырех танкеров вблизи территориальных вод ОАЭ. Впоследствии стало известно, что одно из четырех пострадавших от нападения судов в Оманском заливе принадлежит ОАЭ, еще одно - Норвегии. Два других танкера принадлежат Саудовской Аравии.

В регионе высказывались мнения, что за этими происшествиями стоит Иран, однако в Тегеране отвергли эти обвинения.

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