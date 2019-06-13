Этот контент был опубликован 13 июня 2019 г. 10:38

*** Они теперь в безопасности

Дубай. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Экипаж загоревшегося в Оманском заливе танкера состоял преимущественно из граждан трех стран, пишет в четверг норвежская газета "Верденс ганг".

"Экипаж состоял в основном из граждан России, Грузии и Филиппин", - заявил газете представитель судоходной компании Frontline, которой принадлежит танкер.

По его словам, на борту находились 23 человека, они сейчас в безопасности. В настоящее время их переправляют на борт другого судна.

В то же время, он не смог подтвердить газете информацию о том, что по одному из танкеров была выпущена торпеда, эта информация проверяется.

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