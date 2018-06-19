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Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 18:12 19.06.2018 - 18:12

Хельсинки. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Псевдо-болельщики футбола используют российский облеченный визовый режим для проникновения в ЕС, выявили пограничники Финляндии.

Так, в минувшую пятницу в аэропорту Хельсинки-Вантаа (Vantaa) были задержаны несколько граждан третьих стран, которые сообщили, что добыли билеты на чемпионат мира по футболу и безвизовые фан-паспорта (Fan-ID) только для того, чтобы ходатайствовать в Финляндии о статусе беженца, сообщил портал телерадиовещания Yle.

Кроме того, в минувшую субботу финские пограничники задержали на сухопутной границе с Россией в Ваалимаа (Vaalimaa) трех молодых марокканцев, которые с такой же целью пытались попасть в Финляндию под видом "футбольных туристов". Кроме того, один нигериец намеревался остаться в Финляндии по поддельному паспорту гражданина Бразилии. По данным пограничников, все они прибыли в Россию без виз, а затем попытались попасть в Финляндию.

За минувшую неделю было выявлено несколько подобных случаев, все прибывшие в Финляндию ходатайствовали о статусе беженца.

"Мы еще до чемпионата провели свой анализ возможных происшествий и были к ним готовы. Удивляет только, что незаконные пересечения границы стали происходить с самого начала чемпионата. Мы ожидали, что они могут начаться только в конце игр, когда некоторые страны начнут выпадать из турнирной сетки", - заявил начальник отдела анализа рисков пограничного департамента Марко Сиирекс (Marko Saareks).

По его словам, использование спортивных мероприятий для незаконного пересечения границы - дело для Финляндии новое. Подобные инциденты будут рассматриваться в Финляндии как нарушение государственной границы.

яч

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