Этот контент был опубликован 17 апреля 2019 г. 8:10

Таллин. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Большинство жителей Эстонии ожидают от предстоящей 18 апреля в Москве встречи президента Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) с президентом России Владимиром Путиным оживления экономических отношений между двумя странами.

Согласно опросу общественного мнения, который был проведен в канун визита компанией Kantar Emor по заказу газеты Postimees среди 1312 человек, две трети респондентов ожидают от встречи президентов оживления экономических отношений, сообщило в среду издание.

Как рассказал руководитель отдела рыночной экономики социологической фирмы Kantar Emor Айвар Воог (Aivar Voog), этого желают все социал-демографические группы, за исключением молодежи в возрасте 14-15 лет.

"Для них самым главным является смягчение военной напряженности", - пояснил А.Воог.

Развитие экономических отношений считают главным 80% опрошенных представителей некоренного населения и 60% респондентов-эстонцев.

"Среди неэстонцев особенно сильно желание улучшить отношения с Россией, их мышление во многих случаях пророссийское", - отметил социолог.

53% респондентов высказались также за решение пограничной проблемы, при этом 54% эстонцев и 50% неэстонцев выразили желание, чтобы этот вопрос был рассмотрен на встрече К.Кальюлайд с В.Путиным.

28% эстонцев желают, чтобы на встрече была рассмотрена деятельность России на Украине, среди русскоговорящих жителей этот показатель 11%.

Вмешательство России в дела западных государств хотят обсудить 24% эстонцев и только 4% неэстонцев.

В то же время тематика прав человека интересует 40% русскоговорящих и лишь 6% эстонцев.

При этом большинство и русских, и эстонцев высказались в пользу предстоящей встречи. Несмотря на то, что ряд эстонских политиков высказался против встречи, их точку зрения разделяют только 6% эстонцев и 1% русскоговорящих респондентов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил подготовку встречи президента РФ В.Путина с президентом Эстонии К.Кальюлайд.

Президент Эстонии намерена посетить российскую столицу в связи с открытием здания посольства республики после реставрационных работ.

Последний раз визит президента Эстонии в Россию состоялся в 2011 году, когда страну возглавлял Тоомас Хендрик Ильвес. Он побывал в Санкт-Петербурге на переосвящении Яаниской церкви.

Мк пч

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