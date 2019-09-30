Этот контент был опубликован 30 сентября 2019 г. 22:14

Вашингтон. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - Гражданин США китайского происхождения был арестован по обвинению в шпионаже в интересах КНР, сообщил в понедельник телеканал CBS со ссылкой на Министерство юстиции США.

"Объявленные сегодня обвинения касаются конкретно использования (услуг - ИФ) американского гражданина для передачи секретной информации, касающейся национальной безопасности, из США в КНР"- заявил на пресс-конференции прокурор США Дэвид Андерсон.

Сообщается, что обвиняемый был заключен под стражу в Сан-Франциско еще в минувшую пятницу.

По версии следствия, обвиняемый занимался сбором информации на протяжении трех лет - с 2015 по 2018 год, действуя в интересах министерства государственной безопасности КНР.

В расследовании этого дела также принимало участие ФБР. По словам Андерсона, Минюст и ФБР использовали "конфиденциальный источник информации" в расследовании дела.

Обвиняемый въехал на территорию США еще в 2001 году, а гражданство получил в 2012 году, отмечает CBS.

1ви аю

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