Этот контент был опубликован 15 ноября 2019 г. 22:31

Вашингтон. 16 ноября. ИНТЕРФАКС - Сотрудник пограничной службы США ранил россиянина, предположительно, пытавшегося незаконно попасть на американскую территорию из Мексики, сообщает погранслужба США.

В коммюнике этого ведомства говорится, что инцидент произошёл ещё 14 ноября в штате Аризона. Пограничник заметил возможного нарушителя, пересекавшего границу и попытался его задержать. "Столкнувшись с сопротивлением, сотрудник применил огнестрельное оружие, ранив человека", - отмечается в сообщении.

В погранслужбе рассказали, что россиянина отправили на вертолете в больницу. Он остаётся там до сих пор. Угрозы для его жизни нет. Сотрудник погранслужбы не получил серьёзных ранений. Власти США расследуют инцидент.

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