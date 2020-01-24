Этот контент был опубликован 24 января 2020 г. 12:56

Берлин. 24 января. ИНТЕРФАКС - Граждан ФРГ среди заболевших новым типом коронавируса до сих пор не было, сообщила в пятницу представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

"По нашим данным пока никто из немецких граждан не заболел, но мы просим путешествующих внимательно следить за актуальным развитием информации и быть осторожными", - сказала Адебар журналистам в Берлине в пятницу.

В декабре в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, в Китае достигло 830 человек, более 20 человек погибли.

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