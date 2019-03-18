Этот контент был опубликован 18 марта 2019 г. 20:27

Дубай. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Начальник генштаба вооруженных сил Ирака генерал-лейтенант Усман аль-Ганими после встречи с сирийским и иранским коллегами выразил надежду на то, что переход на границе с Сирией будет открыт в ближайшие дни.

"В ближайшие дни мы станем свидетелями открытия пункта пересечения границы и продолжения взаимных визитов и торговли между двумя странами", - приводят западные СМИ слова генерала, сказанного в эфире сирийского телеканала.

Ранее сообщалось, что У.аль-Ганими провел встречу с начальником генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммадом Хосейном Багери и министром обороны Сирии Али Абдаллой Айюбом.

1кю ар

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