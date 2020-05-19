Этот контент был опубликован 19 мая 2020 г. 19:40

Вашингтон. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Граница между США и Канадой останется закрытой до 21 июня в рамках борьбы против распространения коронавируса COVID-19, сообщает во вторник Associated Press со ссылкой на заявление премьера Канады Джастина Трюдо.

"Граница - это уязвимое место, поэтому соглашение продлевается еще на 30 дней", - приводит агентство его заявление.

По словам Трюдо, сейчас "необходимо, чтобы граждане наших стран были в безопасности".

Президент США Дональд Трамп также подтвердил эту информацию, выразив надежду на скорое открытие границы.

Границу между странами закрыли 21 марта в целях борьбы с распространением коронавируса, затем это решение было продлено в апреле. Ее разрешено пересекать только американцем, покидающим Канаду, и канадцем, уезжающим из США на родину. Также запрет не касается дальнобойщиков, медперсонала и авиаэкипажей.

В США зарегистрировали свыше 1,5 млн заражений коронавирусом, в Канаде - 78,5 тыс. случаев. Многие канадцы, отмечает агентство, опасаются открытия границы.

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