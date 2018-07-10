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Этот контент был опубликован 10 июля 2018 г. 6:21 10.07.2018 - 06:21

Гонконг. 10 июля. ИНТЕРФАКС - График спасательной операции по выводу во вторник детей, остающихся в пещере на севере Таиланда, пока не составлен, сообщают СМИ со ссылками на представителей местных властей.

Как следует из сообщений, штаб спасательных работ принимает меры к тому, чтобы ускорить эвакуацию остающихся в пещере четырех подростков из детской футбольной команды и их тренера, пока для этого существуют благоприятные погодные условия.

В понедельник международной команде пловцов удалось вывести вторую группу "узников" пещеры в составе четырех человек, Еще четыре ребенка были эвакуированы днем ранее.

Как сообщил журналистам представитель минздава Таиланда, "все восемь человек чувствуют себя хорошо... все в хорошем настроении".

В то же время отмечено, что у двух детей отмечено подозрение на легочную инфекцию.

Всем спасенным детям для полной реабилитации придется провести в больнице около семи дней, отмечают местные медики.

1гк жг

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