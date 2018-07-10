График вывода заблокированных в пещере в Таиланде детей на вторник пока не утвержден
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Гонконг. 10 июля. ИНТЕРФАКС - График спасательной операции по выводу во вторник детей, остающихся в пещере на севере Таиланда, пока не составлен, сообщают СМИ со ссылками на представителей местных властей.
Как следует из сообщений, штаб спасательных работ принимает меры к тому, чтобы ускорить эвакуацию остающихся в пещере четырех подростков из детской футбольной команды и их тренера, пока для этого существуют благоприятные погодные условия.
В понедельник международной команде пловцов удалось вывести вторую группу "узников" пещеры в составе четырех человек, Еще четыре ребенка были эвакуированы днем ранее.
Как сообщил журналистам представитель минздава Таиланда, "все восемь человек чувствуют себя хорошо... все в хорошем настроении".
В то же время отмечено, что у двух детей отмечено подозрение на легочную инфекцию.
Всем спасенным детям для полной реабилитации придется провести в больнице около семи дней, отмечают местные медики.
1гк жг
Интерфакс