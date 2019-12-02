Мадрид. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Юная шведская активистка Грета Тунберг, активно выступающая в защиту окружающей среды, успешно пересекла на катамаране Атлантический океан и теперь намерена принять участие в конференции ООН в Испании.

"Наш последний день в океане. Мы можем уже практически почувствовать запах суши. Мы ожидаем прибытия в пристань Санту Амару в Лиссабоне завтра утром где-то между 08:00 и 10:00 часами", - написала 16-летняя Тунберг в понедельник в своем Instagram.

По сообщениям европейских СМИ, из Лиссабона она отправится на поезде в Мадрид, где проходит конференция ООН по проблемам изменения климата.

Поскольку активистка отказывается летать самолетами, аргументируя это тем, что авиатранспорт наносить большой урон экологии, из Америки в Европу она добиралась на катамаране вместе с австралийскими YouTube-блогерами Райли Уитлумом и Элайной Караусу, которые еженедельно публикуют видеозаписи о своих путешествиях со своим маленьким ребенком на судне. В плавание с ними отправилась и британская профессиональная яхтсменка Никки Хендерсон.

За последний год 16-летняя шведка Грета Тунберг получила широкую известность. Ее приглашали выступить в международных организациях, в частности, в ООН. Она активно выступает за защиту окружающей среды и призывает к незамедлительным решительным действиям для борьбы с изменениями климата.

Чтобы привлечь внимание общественности к проблемам, связанным с климатом, Тунберг в прошлом году начала по пятницам, вместо занятий в школе, приходить к шведскому парламенту, требуя от властей активных мер для защиты окружающей среды. Постепенно ее одиночная акция нашла поддержку в других странах мира и переросла в движение школьников и студентов, требующих действий для предотвращения глобального потепления. Грету Тунберг поддерживают многие политики и знаменитости. С ней встречался генсек ООН Антониу Гуттерриш и актер Арнольд Шварценеггер.

В сентябре 2019 года она выступила в ООН, обвинив лидеров стран мира в том, что они, не предпринимая мер по защите климата, "украли" у нее "мечты и детство".

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