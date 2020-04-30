Этот контент был опубликован 30 апреля 2020 г. 9:51

Берлин. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Шведская экоактивистка Грета Тунберг выделила ЮНИСЕФ помощь в размере $100 тыс. для помощи и защиты детей от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщают европейские СМИ.

Изначально такую сумму Тунберг получила от датской неправительственной организации Human Act на счет своего фонда, учрежденного в феврале этого года.

По словам 17-летней активистки, пандемия коронавируса стала "точно таким же кризисом в отношении соблюдения прав детей, как и климатический кризис".

"Я прошу всех присоединиться ко мне в поддержке чрезвычайно важной работы ЮНИСЕФ, направленной на спасение детей, защиту их здоровья и продолжение их обучения", - добавила Тунберг.

За последние несколько лет шведка Грета Тунберг получила широкую известность. Ее приглашали выступить в международных организациях, в частности, в ООН. Она активно выступает за защиту окружающей среды и призывает к незамедлительным решительным действиям для борьбы с изменениями климата.

В 2018 году Грета Тунберг начала прогуливать уроки в школе по пятницам и отправлялась к зданию шведского парламента, где устраивала одиночные пикеты с призывом к решительным мерам для борьбы с изменениями климата. Постепенно ее одиночная акция нашла поддержку в других странах мира и переросла в масштабное движение школьников и студентов, требующих действий для предотвращения глобального потепления.

Тунберг поддерживают многие политики и знаменитости. С ней, в частности, встречался генсек ООН Антониу Гуттерриш и актер Арнольд Шварценеггер, а также принц Чарльз.

В сентябре 2019 года она выступила в ООН, обвинив лидеров стран мира в том, что они, не предпринимая мер по защите климата, "украли" у нее "мечты и детство".

Тунберг не ест продукты животного происхождения и убедила своих родителей тоже стать веганами. 17-летняя девушка страдает от синдрома Аспергера, который сама Грета называет "даром".

1вл во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!