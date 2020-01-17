Этот контент был опубликован 17 января 2020 г. 16:26

Париж. 17 января. ИНТЕРФАКС - Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг прибыла в Лозанну и уже приняла там участие в митинге в защиту климата, сообщает агентство ЭФЭ.

Вместе с ней в акции приняли участие около 15 тыс. молодых людей.

"Мы вступили в новое десятилетие, но пока мы не увидели никаких свидетельств того, что реальные действия для борьбы с изменением климата происходят. И это должно измениться", - сказала Тунберг в ходе митинга.

Участники акции собрались сначала на вокзальной площади, а затем прошли по улицам Лозанны. Митинг продлился около двух часов. Собравшиеся скандировали: "Будущего без природы нет!".

На следующей неделе в швейцарском Давосе состоится Всемирный экономический форум, на который приедут мировые лидеры и представители бизнеса. Экоактивистка планирует принять в нем участие.

Грета Тунберг пообещала на форуме вновь призвать мировых лидеров к серьезному отношению к проблеме изменения климата и активным действиям для ее решения.

Всемирный экономический форум в Давосе пройдет с 21 по 24 января.

За последний год Грета Тунберг получила широкую известность. Она активно выступает за защиту окружающей среды и призывает к незамедлительным решительным действиям для борьбы с изменениями климата. Грету Тунберг поддерживают многие политики и знаменитости. С ней встречался лично генсек ООН Антониу Гуттерриш, а также, например, актер Арнольд Шварценеггер.

Активистка отказывается летать на самолетах, аргументируя это слишком большим количеством вредных выбросов в атмосферу. По этой причине на различные крупные мероприятия в другие страны мира она отправляется либо на поезде, либо на морском судне. Так, например, на ГА ООН в Нью-Йорк из Швеции она добиралась на яхте. Однако сменный экипаж летел в Нью-Йорк на самолете.

Тунберг не ест продукты животного происхождения и убедила своих родителей тоже стать веганами. 17-летняя девушка страдает от синдрома Аспергера, который сама Грета называет "даром".

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