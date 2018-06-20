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Этот контент был опубликован 20 июня 2018 г. 14:08 20.06.2018 - 14:08

Брюссель. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Член Еврокомиссии по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси выразил уверенность, что на предстоящем в четверг заседании Еврогруппы будет принято решение по необходимым мерам, чтобы позволить Греции позитивно завершить программу экономического оздоровления.

"Что означает снова самостоятельно финансировать себя, привлекать инвестиции, значительным образом сократить безработицу. То есть открыть новую главу", - заявил еврокомиссар в среду на пресс-конференции в Брюсселе.

Предстоящее рассмотрение вопроса о Греции на Еврогруппе он назвал историческим моментом для зоны евро. "Мы окончательно закроем страницу этого кризиса, но также экономического кризиса с его политическими последствиями, которые нам известны", - сказал П.Московиси.

По его данным, за 8 лет Греция получила 273,7 млрд евро помощи, из которых 241,6 млрд выделено государствами-членами зоны евро.

При этом член ЕК отметил, что в ответ Греция провела "волну беспрецедентных реформ" - всего 450 реформ. Они нередко были очень трудными и сегодня приносят свои плоды: оздоровление государственных финансов, восстановление финансовой стабильности, модернизацию налоговой администрации. Но требуется еще дальнейший прогресс - развитие социальной защиты, пересмотр пенсионной реформы.

Тем не менее, по мнению П.Московиси, налицо экономический результат проделанной работы: в Греции отмечен позитивный экономический рост - 1,4% в 2017 году. Прогноз на 2018 год составляет 1,8%, и на 2019 год - 2,3%. В то время как в начале кризиса у Греции был самый высокий в Европе бюджетный дефицит - 15%.

"Греция проделала долгий путь. Но все ли проблемы страны были решены? Конечно, нет. Еще в течение лет придется прилагать усилия", - заявил еврокомиссар, указав на высокий уровень безработицы и бедности в стране.

Вместе с тем экономические показатели свидетельствуют, что страна "встала на рельсы", и Греции пора становиться самостоятельной, считает П.Московиси.

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