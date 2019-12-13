Этот контент был опубликован 13 декабря 2019 г. 20:28

Брюссель. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Греция до сих пор нарушает международные обязательства по содержанию под стражей мигрантов, сообщило в пятницу агентство Associated Press со ссылкой на доклад ООН.

"Практика задержания по-прежнему широко распространена в контексте уголовного правосудия и миграции, и мы призываем Грецию положить конец этой политике", - заявили представители ООН.

По данным рабочей группы ООН по произвольным задержаниям, условия содержания в тюрьмах и в полицейских участках "в целом не соответствуют международным стандартам".

В докладе рабочей группы также говорится, что содержание людей в ожидании суда "противоречит презумпции невиновности, на которую имеют право все лица до вынесения приговора".

"Задержание в отношении мигрантов должно быть исключительной мерой последней инстанции, основанной на индивидуальной оценке каждого мигранта и (должно производиться - ИФ) на кратчайший период", - говорится в заявлении рабочей группы.

Эксперты ООН отметили, что были "серьезно обеспокоены" тем, что обнаружили в темных несопровождаемых детей, которые находились там от нескольких дней до более двух месяцев.

"Задержание детей в контексте миграции запрещено международным правом и должно быть прекращено", - заявили представители ООН.

В ноябре сообщалось, что, согласно плану греческого правительства, будут закрыты существующие переполненные лагеря на островах Лесбос, Хиос и Самос, Кос и Лерос.

Отмечается, что на островах будут построены новые закрытые учреждения вместимостью до 5 тыс. человек в каждом. Они заменят такие открытые лагеря для мигрантов, как Мория и Вати.

Ранее сообщалось, что ситуация с иммигрантами на островах Греции приближается к катастрофе.

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович заявляла о необходимости принять "экстренные меры в связи с ужасными условиями, в которых живут тысячи людей".

С таким заявлением комиссар выступила после того, как посетила переполненные лагеря беженцев на островах Лесбос и Самос.

Комиссар указала, что шокирована "ужасными условиями" в области гигиены и медицины.

В октябре премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал власти Турции подойти ответственно к контролю за потоком нелегалов в Грецию

По словам Мицотакиса, впервые с 2016 года Греция - среди стран ЕС - стала крупнейшим пунктом назначения для беженцев, которые прибывают к европейским берегам через Турцию.

На греческие острова, в частности, Лесбос, приходится основной поток нелегальных мигрантов, которые пытаются добраться до Европы через Средиземное море.

Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), более 55 тыс. мигрантов прибыли в Грецию морским транспортом, еще 14 тыс. - наземным.

1ви ар

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