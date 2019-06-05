Этот контент был опубликован 5 июня 2019 г. 12:28

Берлин. 5 июня. ИНТЕРФАКС - МИД ФРГ получил ноту греческого правительства с призывом начать переговоры о выплате Германией Греции репараций и компенсаций за ущерб от первой и второй мировых войн, сообщил журналистам представитель министерства Райнер Бройль.

"Мы получили вербальную ноту и проверяем её содержание",- сказал Бройль.

По его словам, Германия поддерживает с Грецией дружественные отношения, намерена делать это впредь, но вопрос репараций давно решен. "Вопрос репараций урегулирован с политической и правовой точки зрения",- сказал Бройль.

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