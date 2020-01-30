Этот контент был опубликован 30 января 2020 г. 17:30

Брюссель. 30 января. ИНТЕРФАКС - Власти Греции в четверг объявили, что установят плавучий барьер у берегов острова Лесбос, сообщают европейские СМИ.

Подобная инициатива направлена на борьбу с нелегальными иммигрантами, которые по морю пытаются добраться до берегов Европы.

Правительство Греции намерено создать подобное заграждение длиною 2,7 км, оно предполагает заграждение в виде сетки, которое будет подниматься на высоту 50 см над уровнем моря.

Для того чтобы заграждение можно было заметить в ночное время, на нем установят специальную подсветку.

Правозащитные организации выступают против подобных заграждений в Европе. По их мнению, они не будут сдерживать потоки нелегальных иммигрантов, поэтому вместо этого Греции стоит существенно ускорить процесс рассмотрения запросов на предоставление убежища.

На греческие острова, в частности, Лесбос, приходится основной поток нелегальных мигрантов, которые пытаются добраться до Европы через Средиземное море.

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