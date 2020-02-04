Этот контент был опубликован 4 февраля 2020 г. 13:49

Брюссель. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Афины переправят в Саудовскую Аравию часть стоящих на вооружении Греции зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot с целью "защитить критически важную энергетическую инфраструктуру", сообщают западные СМИ со ссылкой на слова представителя греческого правительства Стелиоса Петсаса.

"Развертывание (ЗРК - ИФ) внесет вклад в обеспечении энергетической безопасности, усилит (позиции - ИФ) нашей страны как фактора региональной стабильности и укрепит наши связи с Саудовской Аравией", - сказал он во вторник.

Он уточнил, что этот шаг является частью международной программы с участием США, Великобритании и Франции, и что к этой инициативе, вероятно, позднее присоединится Италия.

"Это (оружие - ИФ) - оборонительная система - не представляет угрозы для других стран региона", - подчеркнул Петсас.

В то же время он не назвал точной даты развертывания Patriot в Саудовской Аравии.

Как напоминают СМИ, ранее на этой неделе Петсас заявлял о том, что установки Patriot прибудут в королевство в сопровождении 130 человек персонала.

В ночь на 14 сентября 2019 года предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке. В частности, был атакован крупнейший в стране комплекс подготовки нефти, расположенный на востоке Саудовской Аравии. Это привело к сокращению добычи нефти в стране вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся Иран. Тегеран отверг эти обвинения.

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