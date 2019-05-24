Этот контент был опубликован 24 мая 2019 г. 15:05

Берлин. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в пятницу заявил, что Греция вступила в зону евро после подделки необходимых для этого данных.

"Это правда, что Греция в 2001 году стала членом еврозоны после подделки статистических материалов", - сказал Юнкер в интервью немецкой газете "Бильд".

"Я виню себя в этом до сих пор", - подчеркнул глава Еврокомиссии.

При этом Юнкер заявил, что процедура принятия страны в еврозону с тех пор сильно изменилась.

"На сегодняшний день независимая служба - Евростат - имеет возможность тщательно проверить данные всех стран-членов ЕС. Таким образом, Европа может учиться на своих ошибках", - сказал он.

По словам Юнкера, бывший премьер-министр Греции Георгиос Папандреу при вступлении в должность в 2009 году "не знал, в каком серьезном кризисе находилась Греция, или не хотел об этом знать".

Председатель Еврокомиссии при этом добавил, что не хотел бы выхода Греции из зоны евро.

1тэ аю пч

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