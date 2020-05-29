Этот контент был опубликован 29 мая 2020 г. 14:05

Рим. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Греция, начиная с 15 июня, возобновляет международные перелеты из 29 стран мира, России в этом списке пока нет, сообщает в пятницу газета "Катимерини".

В частности, посетить Грецию в скором времени смогут туристы из Албании, Австралии, Австрии, Северной Македонии, Болгарии, ФРГ, Дании, Швейцарии, Эстонии, Японии, Израиля, Китая, Хорватии, Латвии, Ливана, Литвы, Мальты, Черногории, Новой Зеландии, Норвегии, Южной Кореи, Венгрии, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Чехии и Финляндии.

Туристов из этих стран выборочно проверят на коронавирус в аэропорту прибытия в Греции.

В этот список стран будут вноситься изменения по мере эволюции эпидемиологической ситуации в той или иной стране. К 1 июлю он, как ожидается, будет расширен.

Международные рейсы будут выполняться аэропортами Афин и Салоников.

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