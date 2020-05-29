Этот контент был опубликован 29 мая 2020 г. 17:20

Брюссель. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Власти Греции приняли решение с 15 июня разрешить лицам из 29 стран мира прибывать на территорию страны через аэропорты в Афинах и Салониках, сообщают в пятницу западные СМИ со ссылкой на греческое министерство туризма.

"Список (этих стран)... был составлен на основе эпидемиологической обстановки в каждой стране", - говорится в заявлении министерства.

В частности, в этом списке оказались 16 стран ЕС, включая ФРГ, Австрию, Данию, Финляндию, Чехию, Литву, Латвию, Эстонию, Кипр и Мальту. В то же время власти пока не разрешили въезд из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса стран ЕС, таких как Франция, Испания, Италия и Великобритания.

Что касается Европы, также въезд разрешен из Швейцарии, Норвегии, Албании, Сербии и Северной Македонии. Откроют границы и для прибывающих из Австралии, Японии, Израиля, Ливана, КНР, Новой Зеландии и Южной Кореи.

В министерстве добавили, что до 1 июля, когда в Греции возобновят работу региональные аэропорты, этот список могут пополнить и другие страны.

СМИ напоминают, что коронавирус затронул Грецию относительно немного в сравнении со многими другими странами ЕС - 2906 случаев заболевания и 175 летальных исходов среди инфицированных. С 4 мая власти Греции начали отмену ограничительных мер, а открытие отелей ожидается уже в июне.

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