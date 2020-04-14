Этот контент был опубликован 14 апреля 2020 г. 16:13

Берлин. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Греческая береговая охрана усилила патрулирование морских границ с Турцией в связи с поступившей информацией, что значительное число беженцев и иммигрантов предпримут попытки попасть на территорию страны, сообщают во вторник греческие СМИ.

По данным СМИ, ранее поступали сообщения, что нелегалы в массовом порядке добираются на автобусах из лагерей беженцев к турецкому побережью напротив греческих островов Хиос, Лесбос и Кос.

После этого греческая береговая охрана и ВМС в минувшую субботу увеличили количество патрульных кораблей в этом районе, а в Европейское агентство пограничной и береговой охраны был направлен запрос на выделение трех самолетов для ночного патрулирования.

Ожидается, что усиленное патрулирование продлится до среды, когда, согласно прогнозам метеорологов, погода ухудшится, и это помешает нелегалам добираться на лодках до греческих островов.

Пока что была зафиксирована лишь одна попытка нелегалов прорваться на греческую территорию. Однако два корабля пограничной охраны Греции не позволяли лодке с 10 нелегалами войти в греческие воды, пока мигрантов не подобрала береговая охрана Турции.

Ранее в этом году Турция объявила об открытии границы с ЕС для нелегальных мигрантов из-за неспособности справиться с новой волной мигрантов из Сирии. После этого тысячи нелегалов хлынули к границе с Грецией. Власти Греции начали принимать жесткие меры, чтобы не допустить нелегалов на свою территорию. Эта ситуация стала серьезным ударом по отношениям между Анкарой и странами ЕС.

ЕС и Турция в 2016 году подписали соглашение, по которому Евросоюз обязался выплатить Анкаре 6 млрд евро для финансирования приема сирийских беженцев, Турция согласилась помочь остановить поток нелегальных мигрантов, направлявшихся в Европу. Однако в начале марта этого года Эрдоган заявил о необходимости пересмотра действующего миграционного соглашения между Турцией и ЕС в связи с проблемами на границе с Грецией с нелегалами.

1аю ав

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