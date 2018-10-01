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Этот контент был опубликован 1 октября 2018 г. 13:40 01.10.2018 - 13:40

Афины. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Митрополит Калавритский и Эгиалийский Амвросий (Элладская православная церковь) подверг критике действия патриарха Варфоломея и предостерег от дальнейших расколов в православии.

"Нам мало стольких проблем, так наш патриарх еще и находится на грани церковного столкновения Вселенского патриархата с великой Русской церковью! У наших дверей стоит новый церковный раскол! Если к этому добавить еще и внутренние споры (...), то церковное положение дел в наше время становится чрезвычайно трагичным", - сказал митрополит Амвросий в обращении, которое цитирует греческое агентство церковных новостей "Ромфеа".

В своем обращении иерарх Элладской церкви отмечает, что Вселенский патриарх по определению должен символизировать единство в православном мире, решать споры и конфликты между поместными Церквами и церковными деятелями, однако, судя по всему, патриарх Варфоломей поставил перед собой обратную задачу.

Митрополит укоряет патриарха Варфоломея в том, что тот перестал быть гарантом церковного единства и всеми способами пытается усилить свое влияние в православном мире. Очередным ошибочным шагом он назвал действия Константинопольского патриарха в отношении Украины, где, как отмечает архиерей, "предполагается, что раскольническая Украинская церковь должна получить признание от патриархата Вселенского".

17 апреля президент Украины Петр Порошенко сообщил о намерении обратиться к Константинопольскому патриарху Варфоломею с призывом издать томос (указ) о создании "единой поместной церкви" Украины. Эта идея вызвала протест Московского патриархата и его самоуправляемой части - канонической УПЦ, которая об автокефалии не просила.

Между тем патриарх Варфоломей принял к рассмотрению обращение П.Порошенко. В последующие несколько месяцев Русская церковь в ходе многочисленных двусторонних контактов заручилась поддержкой других Православных церквей мира в вопросе о недопустимости вмешательства в ее внутренние дела и легализации раскола на Украине.

Последнюю попытку дипломатического решения вопроса предпринял лично патриарх Кирилл, прибыв 31 августа в Стамбул на встречу с патриархом Варфоломеем. Однако, несмотря на "братский характер" беседы, о котором заявили журналистам обе стороны, уже на следующий день патриарх Варфоломей выступил перед архиереями Константинопольской церкви с программным докладом, в котором назвал неканоничным "вмешательство" Москвы в церковные дела Украины и оставил это право за собой. Вскоре после этого было объявлено о направлении двух экзархов Константинополя в Киев, которым поручено проложить путь к "украинской автокефалии".

Священный Синод Московского патриархата расценил действия Константинопольской церкви как вторжение на его каноническую территорию и на заседании 14 сентября заявил о приостановке молитвенного общения с Константинополем, что аналогично разрыву дипломатических отношений.

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