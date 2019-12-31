Лондон. 31 декабря. ИНТЕРФАКС - Восемь моряков были похищены во вторник утром в результате атаки на греческий танкер Happy Lady у берегов Камеруна, сообщает агентство Associated press (AP) со ссылкой на власти Греции.
Инцидент произошел примерно в 3 км от порта Лимбе, когда танкер стоял на якоре.
Похищенными оказались пять греков, два филиппинца и один украинец.
Еще один член экипажа был ранен в результате нападения.
AP отмечает, что пока неизвестно, поступали ли в адрес компании-владельца судна требования выкупа за похищенных моряков.
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