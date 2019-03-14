Этот контент был опубликован 14 марта 2019 г. 12:38

Брюссель. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Североатлантический альянс поддерживает Грузию в ее стремлении к сближению и критикует позицию России по признанию независимости Южной Осетии и Абхазии, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Грузия все сильнее приближается к тому, чтобы стать членом НАТО. Мы приветствуем реформы и усилия Грузии по модернизации обороны... Грузия - это очень ценный партнер", - сказал генсек НАТО в четверг, добавив, что "советует Грузии поддерживать прогресс".

"НАТО оказывает значительную поддержку Грузии, территориальной целостности страны, ее суверенитету, как и ее праву на защиту всех своих граждан... То, что мы видим, это нарушение Россией территориальной целостности Грузии, в том числе, признающей так называемые республики Южная Осетия и Абхазия", - сказал Й.Столтенберг, выступая на пресс-конференции в Брюсселе.

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