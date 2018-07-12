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Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 8:56 12.07.2018 - 08:56

Тбилиси/Брюссель. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Лидеры стран НАТО делают все возможное для присоединения Грузии к альянсу, заявил в четверг на совместном брифинге в Брюсселе с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Прошло 10 лет, как состоялось первое заседание комиссии НАТО-Грузии, на котором были намечены большие цели по членству Грузии в НАТО. Грузия обязательно станет членом нашей организации, и наши лидеры вносят свой вклад, чтобы это произошло как можно скорее", - сказал И.Столтенберг.

Он отметил прогресс Грузии в процессе интеграции в НАТО и подчеркнул, что Грузия выполнила взятые обязательства по осуществлению многих реформ.

Й.Столтенберг поблагодарил Грузию за вклад в операцию НАТО в Афганистане.

Грузинский Первый канал сообщил, что на встрече с генсеком НАТО Г.Маргвелашвили сообщил, что Грузия готова к переходу к следующему этапу сотрудничества с альянсом.

По словам президента, у Грузии есть все практические инструменты для того, чтобы подготовиться к членству в НАТО.

Он отметил, что сегодня Грузия уже совместима с альянсом и является ответственным партнером, который полностью разделяет ценности НАТО и активно участвует в международных миссиях.

ав

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