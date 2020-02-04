Этот контент был опубликован 4 февраля 2020 г. 12:45

Париж. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию в почти 190 тыс. евро группе адвокатов, пожаловавшихся на нарушение их прав.

В опубликованном во вторник вердикте суда отмечается, что суд рассмотрел исковые заявления 26 человек. Речь идет, в основном, об адвокатах, а также о нескольких клиентах адвокатов. Истцы жаловались на нарушение их прав при проведении обысков сотрудниками полиции.

"Истцы обращались в российские суды по поводу незаконного проведения обысков или - по поводу того, каким образом подобные обыски проводились. Их претензии в судах сочли безосновательными", - говорится в сообщении ЕСПЧ.

Адвокаты, обратившиеся в ЕСПЧ, считают, что при обысках сотрудники полиции нарушили статью 8 Европейской конвенции по правам человека (право на уважение частной и семейной жизни), а также - статью 13 (право на эффективное средство правовой защиты). В суде в итоге увидели нарушения статьи 8, но не статьи 13.

В списке истцов - 26 фамилий: 21 из них получит денежные компенсации. Остальные пять человек добивались признания в суде факта нарушения их прав, не прося при этом компенсацию.

Больше всего запрашивал истец Александр Круглов (1млн евро), однако в итоге, по решению ЕСПЧ, он получит 9,8 тыс.

Заявители требовали присудить им в общей сложности 1,74 млн евро в качестве компенсации за нематериальный ущерб. В то же время, за материальный ущерб они хотели получить 130,9 тыс. евро.

ЕСПЧ, в свою очередь, присудил за нематериальный ущерб в общей сложности 180,6 тыс. евро, а за материальный - 6,4 тыс. евро.

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