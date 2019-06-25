Этот контент был опубликован 25 июня 2019 г. 10:04

Страсбург. 25 июня. ИНТЕРФАКС - У здания ПАСЕ в Страсбурге собралось 17 человек, которые выступают против возвращения России в Ассамблею, передает корреспондент "Интерфакса".

Таким образом они решили встретить членов российской делегации, которые, как ожидается, во вторник войдут в здание ПАСЕ после пятилетнего перерыва.

Протестующие держат украинский и грузинский флаги и на английском хором выкрикивают речевки антироссийского содержания, а также свистят в свистки.

В руках у них плакаты с обвинениями в адрес России за действия в отношении Украины и Грузии.

Протестующие стоят на проспекте Европы, напротив здания ПАСЕ, и не мешают проходить гостям и сотрудникам ассамблеи в здание.

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