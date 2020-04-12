Этот контент был опубликован 12 апреля 2020 г. 2:27

Вашингтон. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Группа американских сенаторов провела двухчасовую телефонную беседу с официальными представителями Саудовской Аравии, потребовав от Эр-Рияда реальных действий по выполнению соглашения нефтедобывающих стран о сокращении производства нефти, сообщили СМИ.

Сенатор-республиканец от нефтедобывающего штата Аляска в ходе беседы приветствовал участие Саудовской Аравии в соглашении, однако заявил, что "реальные действия звучат громче, чем слова".

"Королевство должно предпринять устойчивые, конкретные действия, чтобы значительно сократить добычу нефти, и это необходимо сделать в ближайшее время", - сказал Салливан.

Он добавил, что действия Саудовской Аравии по увеличению добычи в условиях пандемии коронавируса были "непростительными" и "не будут забыты".

В беседе со стороны Саудовской Аравии участвовали министр энергетики Абдулазиз бен Салман аль Сауд и замминистра обороны Халид бен Салман бен Абдулазиз аль Сауд.

Салливан является одним из авторов законопроекта о выводе из Саудовской Аравии американских военных и систем противоракетной обороны в случае, если королевство не сократит нефтедобычу в целях стабилизации мирового рынка.

Ранее сообщалось, что 23 страны, входящие и не входящие в ОПЕК, согласовали сокращение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки. Первые два месяца сокращение добычи составит 10 млн баррелей в сутки, во втором полугодии - восемь млн, в 2021 году - шесть млн.

Предусматривается, что соглашение будет действовать до 1 мая 2022 года.

1гк тг

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!