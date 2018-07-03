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Этот контент был опубликован 3 июля 2018 г. 10:59 03.07.2018 - 10:59

Брюссель. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Начало пленарной сессии Европарламента в Страсбурге во вторник, на которой заслушивался отчет болгарского председательства в Совете ЕС, задержалось примерно на 40 минут, и заседание проходило при почти пустом зале.

По словам председателя Европарламента Антонио Таяни, эта задержка была "спровоцирована поведением некоторых парламентариев, которые помешали техническим работникам запустить систему озвучивания, потому что они хотели продемонстрировать свою солидарность с переводчиками".

"Эти парламентарии, - продолжил А.Таяни, - помешали техникам войти в техническое помещение. То есть, они взяли на себя роль профсоюзных активистов. Но переговоры между переводчиками и администрацией (Европарламента - ИФ) идут, и им не следовало вмешиваться в эту ситуацию. Это причина, по которой мы задержали работу, и я приношу извинения болгарскому председательству и всем остальным парламентариям".

Глава Европарламента также добавил, что из-за поведения ряда европейских депутатов все пункты повестки дня сессии будут проходить во вторник с опозданием примерно в полчаса. Он вновь пояснил, что депутаты пытались помешать техникам отремонтировать электрическое оборудование, чтобы включить озвучивание работы сессии. Первые 40 мин. до начала задержавшегося заседания телеслужба ЕП транслировала без звука.

Переводчики Европарламента уже не первый месяц находятся в противостоянии с его администрацией, требуя улучшений условий труда и жалуясь на перегрузки и неуважительное отношение к их работе.

Очень многие евродепутаты в этот день проигнорировали отчет Болгарии, и в итоге болгарский премьер-министр Бойко Борисов был вынужден выступать практически перед пустым залом, в котором собралась только его команда, руководители политических фракций Европарламента и представители Еврокомиссии.

Эта ситуация возмутила председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера, который назвал ее недопустимой.

"Этого не сделали бы, если бы госпожа Меркель или господин Макрон были бы здесь. Никогда бы (при них - ИФ) не сделали такого", - заявил Ж.-К.Юнкер, подчеркнув тем самым не в первый раз пренебрежительное отношение в Европарламенте к малым государствам ЕС. Ему уже доводилось резко высказываться в адрес парламентариев по поводу незначительного числа евродепутатов, явившихся на отчет председательства Мальты, после чего А.Таяни публично высказывал свое негодование заявлением главы Еврокомиссии.

Сменивший Б.Борисова канцлер Австрии Себастьян Курц выступил по программе полугодового председательства его страны в Совете ЕС также при незаполненном зале.

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