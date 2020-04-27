Этот контент был опубликован 27 апреля 2020 г. 13:58

Лондон. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - Более 200 врачей прибыли в понедельник в ЮАР из Кубы, чтобы оказать помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщает Associated Press.

Группу специалистов, среди которых - инфекционисты, встречали южноафриканские военные и сотрудники служб здравоохранения.

Министр здравоохранения ЮАР Звели Мхизе отметил профессионализм прибывших в страну врачей и указал, что некоторые из них даже принимали участие в "борьбе с другими вспышками заболеваний до этого, например, с холерой на Гаити в 2010 году и с эболой в западной Африке в 2013".

Власти ЮАР ранее запросили помощь в борьбе с пандемией у Кубы, которая отправила уже более 1 тыс. врачей в более чем 20 стран мира.

В ЮАР с начала вспышки коронавируса зарегистрировано самое большое число заболеваний среди других африканских стран. Подтверждено около 4,5 тыс. случаев заражения, почти 90 человек скончалось.

С момента начала распространения коронавируса десятки стран попросили Кубу помочь им, направив медиков.

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