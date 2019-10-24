Этот контент был опубликован 24 октября 2019 г. 19:34

Кабул. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Более 40 сторонников "ИГ" и "Талибана" (запрещённые в РФ террористические организации) с большим числом детей сдались афганским правительственным войскам в провинции Нангархар, на востоке Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.

"Афганским военным сдались шесть боевиков "Талибан" и 37 сторонников ИГИЛ, из которых 18 мужчины, большинство из которых афганцы и 19 женщин, все иностранцы. С ними 35 детей", - сообщил телеканалу губернатор провинции Шах Махмуд Миахел.

В свою очередь начальник управления Национального управления безопасности провинции Назар Али Вахиди заявил, что капитуляция происходит на фоне активизации наземных и воздушных операций против боевиков.

Ранее пресс-служба губернатора провинции сообщила, что за два месяца в столкновениях между талибами и ИГИЛ убито и ранено 134 боевика.

"В результате боестолкновений между двумя террористическими группировками за последние два месяца на территории уездов Шерзад, Кхогьяни, Пачир ва Агам и Хаска-Мина стороны потеряли убитыми и раненными 134 боевика. Группировка ИГИЛ потеряла убитыми 32 боевика, раненными 18. Потери талибов составляют 70 убитыми и 14 раненными", - говорилось в сообщении.

Отмечается, что вооруженные столкновения между этими двумя террористическими группировками отмечаются также в соседней провинции Кунар.

Талибы и игиловцы не комментировали эти заявления.

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