Этот контент был опубликован 21 июня 2019 г. 14:24

Вашингтон. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Группа демократов-центристов в конгрессе США выступила с предложением ввести новые санкции в отношении российского суверенного долга, российских банков и поддерживаемых Россией СПГ-проектов, говорится в пресс-релизе, распространенном этой группой в пятницу.

В документе отмечается, что санкции могут быть введены в рамках пакета законопроектов, цель которого состоит в том, чтобы призвать Россию к ответственности за вмешательство в выборы в США.

"Усилить санкционное давление на Москву за вмешательство в выборы в США и в другие демократические процессы за рубежом по следующим позициям: ввести санкции в отношении российских банков, которые обеспечивают поддержку усилий РФ по подрыву демократических институтов в других странах, ввести санкции в отношении инвестиций в российские СПГ-проекты вне России, в отношении российского киберсектора, российского суверенного долга", - говорится в документе.

Кроме того, авторы законопроекта предлагают создать санкционные списки политиков, олигархов, членов их семей и других лиц, ведущих незаконную и коррупционную деятельность и прямо или косвенно связанных с российским руководством.

Демократы, выступившие с этой инициативой, объединены в так называемую "коалицию Синего пса" (Blue Dog Coalition), которая выступает за больший консенсус с республиканцами, нежели за противостояние с ними, а также за сильную оборонную политику США и фискальную ответственность.

В то же время демократы не имеют большинства в нынешнем составе Сената США, поэтому все предложения должны быть поддержаны хотя бы частью республиканцев.

1ар бп

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