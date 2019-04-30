Этот контент был опубликован 1 мая 2019 г. 1:46

Вашингтон. 1 мая. ИНТЕРФАКС - Группа латиноамериканских государств и Канады по итогам заседания заявила, что поддерживают лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.

Согласно сообщению, группа Лимы признала Х.Гуайдо в качестве законного временного президента Венесуэлы, заявив, что переизбрание Н.Мадуро было незаконным.

Члены группы также призывают вооруженные силы Венесуэлы "показать свою лояльность исполняющему обязанности президента Хуану Гуайдо" и "перестать быть инструментами незаконного режима угнетения венесуэльского народа".

Заявление подписали правительства Аргентины, Бразилии, Канады, Чили, Колумбии, Коста-Рики, Гватемалы, Гондураса, Панамы, Парагвая и Перу.

Во вторник в Венесуэле начались массовые беспорядки. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что 1 мая в стране начнется "финальная часть "Операции Свобода". Он призвал военных страны поддержать его и помочь отстранить от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Позднее выступая перед сторонниками, Х.Гуайдо заявил, что большинство жителей Венесуэлы поддерживают его. Он также призвал венесуэльцев выходить на улицы и убеждать других также присоединяться к протестам.

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