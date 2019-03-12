Этот контент был опубликован 12 марта 2019 г. 15:51

Брюссель. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Гендиректор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас заявил во вторник, что специальная группа по расследованию и определению виновных в химических атаках начнет полноценно функционировать в ближайшие недели.

"Команда по расследованию и определению виновных (в химатаках - ИФ) заработает в полную силу в ближайшие недели", - приводит в Twitter постпредство Британии выдержки из заявления гендиректора ОЗХО, сделанного в ходе сессии исполнительного совета.

В ноябре 2018 года в ходе генеральной конференции ОЗХО были одобрены поправки в бюджет организации. Они предполагают, в частности, выделение средств на работу механизма, который будет определять ответственных за совершение химических атак.

Из 126 присутствующих на конференции делегатов при необходимом большинстве в 84 голоса 99 проголосовали "за"; 27, включая Россию, высказались "против".

При этом раньше ОЗХО принимала бюджет без голосования, основываясь на консенсусе между всеми странами. Прошлой осенью этот вопрос впервые пришлось вынести на голосование из-за споров по поводу атрибутивных функций организаций.

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