Этот контент был опубликован 14 марта 2019 г. 17:20

Брюссель. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Специальная группа по расследованию и определению виновных в химических атаках практически сформирована и начнет свою работу в ближайшие недели, говорится в заявлении гендиректора Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариаса.

"В настоящее время осуществляется процесс набора сотрудников группы. Процесс находится в завершающей стадии", - отмечается в его сообщении.

Ранее на этой неделе Ф.Ариас заявил в ходе сессии исполнительного совета, что команда по расследованию и определению виновных в химатаках заработает в полную силу в ближайшие недели

В ноябре 2018 года в ходе генеральной конференции ОЗХО были одобрены поправки в бюджет организации. Они предполагают, в частности, выделение средств на работу механизма, который будет определять ответственных за совершение химических атак.

Из 126 присутствующих на конференции делегатов при необходимом большинстве в 84 голоса 99 проголосовали "за"; 27, включая Россию, высказались "против".

При этом раньше ОЗХО принимала бюджет без голосования, основываясь на консенсусе между всеми странами. Прошлой осенью этот вопрос впервые пришлось вынести на голосование из-за споров по поводу атрибутивных функций организаций.

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