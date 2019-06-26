Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 18:48

Москва/Каракас. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Самолет Ил-62, прибывший ранее в Каракас, в среду вывез в Россию работавших в стране военно-технических специалистов, сообщило в фейсбуке посольство РФ в Венесуэле.

"Из Каракаса в Москву 26 июня вылетел самолет Ил-62 с российскими техниками, которые находились в Венесуэле на протяжении трех последних месяцев и осуществляли техническое содействие, которое обеспечивает Россия по контрактам в военно-технической сфере с Венесуэлой", - говорится в сообщении.

"Россия предоставила Венесуэле сложное оборудование, которое требует соответствующей поддержки. Кроме того, российские специалисты готовили венесуэльский персонал", - отметили в дипмиссии.

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