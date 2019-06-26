Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 18:58

Москва/Каракас. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Самолет Ил-62, прибывший ранее в Каракас, в среду вывез в Россию военно-технических специалистов, которые работали в стране, сообщило на странице в Facebook посольство России в Венесуэле.

"Из Каракаса в Москву 26 июня вылетел самолет Ил-62 с российскими техниками, которые находились в Венесуэле на протяжении трех последних месяцев и осуществляли техническое содействие, которое обеспечивает Россия по контрактам в военно-технической сфере с Венесуэлой", - говорится в комментарии.

"Россия предоставила Венесуэле сложное оборудование, которое требует соответствующей поддержки. Кроме того, российские специалисты готовили венесуэльский персонал, - отмечается в нем. - В основном они (российские специалисты) провели плановые работы. Они (работы) будут продолжены в соответствии с расписанием, ранее согласованным двумя сторонами".

"Следует подчеркнуть, что речи о российском военном присутствии не идет, выполняются лишь контракты по обслуживанию, которые не несут в себе элементов дестабилизации ситуации", - подчеркивают российские дипломаты в Венесуэле.

Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил "Интерфаксу", что российский военный самолёт прилетел в Венесуэлу для обслуживания контрактов в сфере ВТС.

Венесуэла является крупнейшим эксплуатантом российского вооружения и военной техники в латиноамериканском регионе. Россия предоставляла Венесуэле госкредит на приобретение военной техники. Как сообщалось, сумма контрактов в сфере ВТС между Россией и Венесуэлой оценивалась в $11 млрд.

Венесуэла, в частности, приобрела российские мобильные системы ПВО средней дальности ЗРК "Бук-М2" и большой дальности - "Антей-2500" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Сообщалось, что в Венесуэлу поставлено 100 тыс. автоматов "Калашникова" новой модификации АК-103. Каракас, как сообщалось, приобрел истребители Су-30МК2, вертолеты Ми-35М, танки Т-72, БМП-3 и БТР-80.

В марте СМИ сообщали о прибытии в Венесуэлу двух самолетов с 99 российскими военнослужащими. По данным СМИ, группу возглавлял начальник главного штаба Сухопутных войск РФ генерал-полковник Василий Тонкошкуров.

МИД РФ заявлял в конце марта, что в Венесуэле находятся военные специалисты из России, которые занимаются выполнением соглашений в сфере военно-технического сотрудничества.

1ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!