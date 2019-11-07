Этот контент был опубликован 7 ноября 2019 г. 10:05

Лондон. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Три стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress, способных нести ядерное оружие, совершили полеты вблизи российских границ в районе Баренцева моря, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, полет, проведенный в среду вечером, проходил над международными водами Баренцева моря вдоль побережья Мурманской области, к северу от полуострова Канин и острова Колгуев и к западу от архипелага Новая Земля.

Тем временем, Командование ВВС США в Европе официально подтвердило лишь, что три бомбардировщика B-52H, поднявшиеся с авиабазы Фэрфорд в Англии, в среду выполнили полеты над Баренцевым морем.

"Три самолета ВВС США B-52H Stratofortress из состава 2-го бомбардировочного крыла (авиабаза Барксдейл, штат Луизиана), вылетев с авиабазы Фэрфорде Королевских ВВС Великобритания, вернулись после выполнения полетов в районе Баренцева моря в Заполярье", -говорится в сообщении.

При этом указывается, что детали полетов американских бомбардировщиков разглашаться не будут в целях обеспечения скрытности операций.

Как сообщалось, 10 октября США перебросили на передовую базу Фэрфорд в Великобритании авиационную группу в составе четырех стратегических бомбардировщиков B-52H. За время пребывания в Британии американские бомбардировщики уже совершили серию тренировочных полетов, в частности, отработали нанесение ударов по учебным целям на ряде европейских полигонов стран-членов НАТО. Кроме того, они провели полеты вблизи границ России на Балтике и на Черном море, а также вблизи российских баз в Сирии.

Самолеты B-52H Stratofortress были прибыли в Британию с авиабазы Барксдейл в американском штате Луизиана, где размещается 2-е бомбардировочное крыло ВВС США.

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