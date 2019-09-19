Этот контент был опубликован 19 сентября 2019 г. 14:54

Дубай. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Группа экспертов ООН прибыла в Саудовскую Аравию, чтобы провести расследование атак на нефтяные предприятия в стране, сообщает в четверг агентство Associated Press.

Инспекторы "начали свою миссию, предпринятую по приглашению саудовских властей", заявил пресс-секретарь генсека ООН Фархан Хак.

Ранее о том, что в Саудовскую Аравию направились инспекторы ООН, сообщал генсек всемирной организации Антониу Гутерриш.

По мнению Гутерриша, нападения на нефтяные объекты Саудовской Аравии представляют угрозу миру и безопасности, а значит - этот вопрос находится в ведении Совета Безопасности ООН.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco подверглись атаке. В частности, был атакован крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся Иран. Тегеран отвергает эти обвинения.

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