Группа японских депутатов посетила святилище Ясукуни в Токио
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Токио. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Семьдесят японских депутатов из различных партий совершила визит в храм Ясукуни в Токио, передает в четверг японское агентство "Киодо".
"Группа из 70 депутатов от разных политических партий посетила храм Ясукуни в Токио в рамках ежегодного фестиваля осени", - сообщает агентство.
В свою очередь, премьер-министр Синдзо Абэ от личного посещения храма отказался. Днем ранее он отправил в храм подношение от своего имени.
В этом году с учетом предстоящего визита С.Абэ в Китай от посещения Ясукуни отказались также вице-премьер и министр финансов Таро Асо, министр иностранных дел Таро Коно.
В токийском храме Ясукуни хранятся поминальные таблички с именами 2,5 млн японских военнослужащих - жертв военных конфликтов. Среди них таблички с именами 14 военачальников времен Второй мировой войны, которые были осуждены в Китае как военные преступники.
Визиты японских высокопоставленных чиновников в храм Ясукуни традиционно вызывают резкую реакцию в Пекине, Сеуле и Пхеньяне и рассматриваются как оскорбление стран, пострадавших от японской оккупации.
1вз аю
Интерфакс