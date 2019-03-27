Гонконг. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Оппозиционная северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну группа "Свободный Чосон" взяла на себя ответственность за нападение на посольство КНДР в Мадриде 22 февраля, сообщает "Ренхап".
"Это не было нападением. Мы ответственны за экстренную ситуацию в посольстве в Мадриде. Мы были приглашены в посольство и, вопреки сообщениям, никого не связывали и не избивали", - цитирует агентство заявление группы.
"Со всеми сотрудниками посольства обращались с достоинством и необходимой осторожностью", - следует из сообщения.
Согласно заявлению группы, ни одно правительство не знало о планах и не было вовлечено в инцидент.
Однако организация заявила, что после произошедшего поделилась некоторой полученной информацией с ФБР на взаимно согласованных условиях конфиденциальности.
"Эта информация была предоставлена добровольно и по их просьбе, а не по нашей", - уточняется в сообщении.
В своем заявлении группа осудила ФБР за утечку информации в прессу.
"Делиться информацией, которая может помочь идентифицировать любого из нас, кто рискует ради защиты других, значит помогать режиму в Пхеньяне и подстрекать его", - говорится в заявлении.
Таинственная организация "Свободный Чосон", ранее известная как "Гражданская оборона Чхоллимы" называет себя временным правительством, представляющим северокорейский народ, и обеспечивает защиту Ким Хан Соль, сына Ким Чен Нама, убитого сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Группа неизвестных ворвалась 22 февраля в посольство КНДР в Мадриде, связала сотрудников, обыскала территорию и убежала с компьютерами и документами около четырех часов спустя.
В свою очередь, США отрицают какую-либо причастность к инциденту.
"Соединенные Штаты не имеют к этому никакого отношения", - ответил заместитель официального представителя госдепа США Роберт Палладино на соответствующий вопрос журналиста.
Он подчеркнул, что Вашингтон призывает к защите посольств и дипломатических миссий по всему миру.
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