Этот контент был опубликован 17 апреля 2019 г. 11:29

Лондон. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО в среду, пройдя пролив Босфор, покинули акваторию Черного моря, сообщил ее командующий командор ВМС Нидерландов Будевейн Бутс.

Из Черного моря, в частности, вышел флагман группировки фрегат ВМС Нидерландов Evertsen и фрегат ВМС Канады Toronto. В состав группы также входят корабли причерноморских стран-членов НАТО - Румынии, Болгарии и Турции.

Еще 4 апреля Черное море покинул испанский фрегат Santa Maria, также входящий в состав Второй постоянной военно-морской группы НАТО.

Как сообщалось, натовские боевые корабли, зашедшие в Черное море 28 марта, приняли участие в учениях Sea Shield 2019 (Морской Щит), которые проходили вблизи Румынии.

Российские военные сообщали, что корабли и авиация Черноморского флота отслеживали эти натовские учения.

Кроме того, корабли натовской группировки посетили с визитом Одессу и грузинский порт Поти, а также провели совместные учения с ВМС Украины и береговой охраной Грузии.

В настоящее время в Черном море продолжает находиться ракетный эсминец ВМС США Ross, который зашел в акваторию 14 апреля и действует автономно.

Ross, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk и системой противоракетной обороны Aegis, наряду с эсминцами ВМС США Donald Cook, Carney и Porter, размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Рота. Эти корабли вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

После захода американского эсминца в Черное море российские корабли взяли его на сопровождение, сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) Минобороны РФ.

"Назначенные силы и средства Черноморского флота осуществляют непрерывное слежение за вошедшим 14 апреля 2019 года в акваторию Черного моря эсминцем управляемого ракетного оружия "Росс" военно-морских сил США", - заявили в военном ведомстве.

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.

В соответствии с Конвенцией Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.

В январе и феврале текущего года в Черное море заходил американский ракетный эсминец Donald Cook. По сообщению Национального центра управления обороной РФ, за его походами также следили силы Черноморского флота.

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