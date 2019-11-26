Этот контент был опубликован 26 ноября 2019 г. 9:57

Гонконг. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Переговорщики зашли на территорию Политехнического университета в Гонконге, чтобы убедить остающихся в знак протеста в кампусе студентов покинуть учебное заведение, пишет во вторник South China Morning Post со ссылкой на заявление главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.

На территорию университета, который 17 ноября захватили студенты в рамках массовых протестов в городе, вошли шесть групп. В общей сложности речь идет о 50 представителях администрации университета, охранниках и медиках из "Красного креста".

Лэм отметила, что в случае провала переговоров к освобождению здания подключат полицию.

"Я надеюсь, что нам не понадобится применять силы полиции, если группа из представителей университета сможет успешно убедить людей покинуть кампус. Наша цель заключается в том, чтобы убедить их выйти (самостоятельно - ИФ)", - добавила политик.

По последним данным, проникшие в университет группы переговорщиков проверили четыре здания, но пока ни в одном из них не было обнаружено демонстрантов. Они отметили, что внутри здания были найдены различные виды опасных материалов и бутылок с зажигательной смесью.

Предположительно, на настоящий момент на территории университета остаются около 30 человек. Неделю назад территорию вуза добровольно покинули 300 несовершеннолетних протестующих.

В Гонконге с июня продолжаются массовые протесты. Причиной послужило намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в страны, не имеющие соответствующего соглашения с Гонконгом, включая материковый Китай, подозреваемых в совершении преступлений.

В связи с протестами принятие этих поправок было отложено, а затем и отменено. Однако протестные акции, которые сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, продолжаются с новыми требованиями, в частности введения в административном районе системы прямых выборов руководства. Протестующие также выступают против жестоких действий полиции, сопровождавших предыдущие протестные акции.

Антиправительственные акции усилились в начале ноября, когда во время одной из акций погиб 22-летний студент. После этого протестующие начали строить укрепления в некоторых университетах, используя их в качестве базы для противостояния полиции. Большую часть университетов они уже покинули, однако в Политехническом университете ситуация остается напряженной.

В отличие от остальных университетов, которые захватывали протестующие, Политехнический университет находится в центре Гонконга, близко к нескольким важным транспортным узлам.

1ка эф др

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